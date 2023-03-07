Гаджи Гаджиев высказался об отсутствии Дзюбы в заявке сборной России на мартовский сбор

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Валерия Карпина вызвать полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Торино» Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовский сбор, а также отсутствие в заявке форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Решение пригласить на сбор Алексея Миранчука и Александра Головина правильное. Они уже давно не появлялись в России и в сборной.
Относительно отсутствия в списке Артёма Дзюбы — я думаю, что на это решение Валерия Карпина не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
Тренировочный сбор в Новогорске стартует 19 марта и продлится до 28-го числа. О дате проведения товарищеских встреч будет объявлено дополнительно.
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