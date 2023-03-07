Украинский футбольный клуб потребовал у компании Joma прекратить работу в России

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» выступил с заявлением по поводу использования «Зенитом» формы с логотипом бренда Joma.

«Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим Россию. Раньше уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любых официальных контрактов. Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждём от них чёткой позиции и полного выхода компании с рынка России. На период рассмотрения ситуации ФК «Кривбасс» приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент «Кривбасс» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины.