«Они украли миллиарды, находятся вне юрисдикции». Президент «Наполи» — о ФИФА

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал ФИФА и обвинил организацию в коррупции.

«Почему контракты нужно заключать на пять лет, почему я не могу подписать восьмилетний контракт? Через несколько лет, если игрок меняет агента, а новый ещё не начал работать, он начинает требовать повышения зарплаты.

Вы видели на Netflix сериал FIFA Uncovered? Там показали то, чем занималась ФИФА в последние годы. Они крали миллиардами, а сейчас остаются в Швейцарии, вне любой европейской юрисдикции. Никто не контролирует их», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

«Наполи» после 25 туров чемпионата Италии занимает в турнирной таблице первое место, набрав в 25 матчах 65 очков.

Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба. Видеоролик: