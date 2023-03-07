Помощник президента Левитин: вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене системы персонифицированной карты болельщика – Fan ID – сейчас не рассматривается органами власти.

«Такого вопроса сейчас не стоит», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».

Напомним, с недавнего времени Fan ID необходим для посещения всех без исключения матчей РПЛ. С внедрением этой системы посещаемость на матчах Российской Премьер-Лиги заметно упала, так как немалая часть фанатского движения бойкотировала такое решение властей. В связи с этим депутат Государственной Думы Сергей Обухов, представляющий в парламенте Российской Федерации КПРФ, заявил о планах разработки совместного с «Единой Россией» законопроекта по частичной отмене Fan ID.