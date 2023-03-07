Помощник президента Левитин: вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит
Поделиться
Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене системы персонифицированной карты болельщика – Fan ID – сейчас не рассматривается органами власти.
«Такого вопроса сейчас не стоит», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».
Напомним, с недавнего времени Fan ID необходим для посещения всех без исключения матчей РПЛ. С внедрением этой системы посещаемость на матчах Российской Премьер-Лиги заметно упала, так как немалая часть фанатского движения бойкотировала такое решение властей. В связи с этим депутат Государственной Думы Сергей Обухов, представляющий в парламенте Российской Федерации КПРФ, заявил о планах разработки совместного с «Единой Россией» законопроекта по частичной отмене Fan ID.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:08
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:39
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:18
-
13:17
-
13:09
-
13:06
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:42
Партнерский контент