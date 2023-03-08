«Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 8 марта, завершился ответный матч в рамках Лиги чемпионов между «Челси» и дортмундской «Боруссией». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев, тогда как в первой встрече победили дортмундцы — 1:0.
Рахим Стерлинг открыл счёт в матче на 43-й минуте. Синие по левому флангу прошли к штрафной «Боруссии», откуда последовал прострел от Бена Чилуэлла в штрафную. Стерлинг сначала толком не попал по мячу, выполнив слабый удар, но затем мяч отскочил обратно к нему, после чего Рахим мощно пробил под перекладину.
На 47-й минуте Бен Чилуэлл прострелил в штрафную, мяч попал в локоть Мариусу Вольфу. Данни Маккели посмотрел видеоповтор эпизода, после чего назначил 11-метровый. Кай Хаверц реализовал пенальти со второй попытки и сделал счёт 2:0.
По сумме двух встреч подопечные Грэма Поттера одержали победу с общим счётом 2:1 и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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