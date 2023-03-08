Мещеряков: совет директоров «Локомотива» не рассматривал вопрос приобретения Дзюбы

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова Ильи Геркуса о срыве перехода Артема Дзюбы в «Локомотив» в 2017-м году.

«Совет директоров «Локомотива» никогда не рассматривал вопрос приобретения Дзюбы. Илья Леонидович помнит и говорит то, чего не было. Вопрос перехода Дзюбы в «Локомотив» действительно стоял в 2017 году, но он был, скорее, гипотетический.

Почему Дзюба тогда не перешел в «Локомотив»? Финансовые ожидания людей, которые нам его предлагали, были сильно завышены. За Артема хотели в разы больше, чем мы представляли, что это стоит. Условия потенциальной сделки были неадекватно завышены. Если бы мы их удовлетворили, Дзюба стал бы самым высокооплачиваемым игроком в команде. В районе какой суммы зарплата? Намного больше, чем три миллиона евро в год», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».