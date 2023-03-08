Нгамалё: мы можем взять Кубок России, даже несмотря на то что наш соперник — «Зенит»
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Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё высказался о возможности бело-голубых выиграть Фонбет Кубок России в сезоне-2022/2023. В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов «Динамо» встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге 15 марта. Начало матча — в 20:00 мск.
«Смолов обещал болельщикам выиграть Кубок России? Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то что наш соперник — «Зенит». В футболе возможно всё. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова», — приводит слова Нгамалё Sport24.
Ранее динамовцы по сумме двух матчей уступили «Крыльям Советов» (2:3) в 1/4 финала Пути РПЛ.
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