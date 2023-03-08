Барбоза: невызов Дзюбы в сборную России — то же самое, что невызов Роналду в Португалию

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на невызов нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор. 34-летний форвард не вошёл в расширенный список Валерия Карпина.

«У Карпина есть свои игроки, на кого он хочет смотреть. Может, он считает, что Дзюба не успел набрать форму, хотя такие игроки, как Дзюба, должны играть в сборной вне зависимости от состояния. Он такой игрок, который может изменить исход матча. Дзюба всегда должен присутствовать в сборной, даже не из-за того, что оформил хет-трик в ворота «Ростова», а из-за того, что он играет хорошо. В сборной России не много игроков его уровня, это сравнительно то же самое, что в сборную Португалии не вызовут Криштиану Роналду в зависимости от его состояния. Есть такие игроки, которые имеют огромный вес и всегда смогут помочь.

Я не знаю про конфликт Дзюбы и Карпина, но в сборной они должны оставить всё в стороне. Интерес команды в первую очередь, не должно быть личного конфликта. Если Дзюба будет в сборной России, то команда станет сильнее. Я не думаю, что есть тренер, который не хочет, чтоб его команда стала сильнее. Они должны были решить этот вопрос через РФС.

Правильно сделали, что вызвали Миранчука и Головина. Клубы не имеют права их не отпускать в сборную. Если сборная приглашает, они должны присутствовать», — приводит слова Паулу Барбозы Metaratings.