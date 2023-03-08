Игрок «Манчестер Сити» Уолкер в пьяном виде снимал штаны в баре и приставал к девушкам

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер оказался в эпицентре крупного скандала. Футболист в пьяном виде снимал штаны в баре, приставал к девушкам и трогал грудь одной из них, информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, Уолкер прибыл в один из местных баров уже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Футболист был в компании друга и нескольких девушек, среди которых не наблюдалось жены Кайла.
Уолкер пробыл в баре примерно полтора часа. За это время он успел несколько раз снять штаны на всеобщее обозрение, познакомиться с несколькими девушками и потрогать их за пикантные части тела, а также станцевать похабные танцы, имитирующие половой акт. Одну из девушек Кайл и вовсе схватил за грудь и начал целовать. Футболисту «Манчестер Сити» грозит полицейское расследование за нарушение общественного порядка.
Выходки пьяного Кайла Уолкера в баре. Видео:
Отметим, что Уолкер женат и воспитывает четверых детей.
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