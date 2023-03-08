Якубко: «Зенит» играет за счёт обычных людей, а другие клубы выживают. Где справедливость?

Бывший футболист «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о ситуации в российском футболе. Якубко считает несправедливым распределение государственных денег в клубах. Он не понимает, почему «Зенит» и «Локомотив» живут «за счёт обычных людей», а другие клубы вынуждены выживать на собственные средства.

«Ещё до рестарта чемпионата я сразу сказал, что чемпионом будет «Зенит». В чём интерес для болельщиков? Это не ко мне вопрос. Лучше вы мне скажите, как может одна команда получать от государства столько денег, а другие нет. Где справедливость? Это же не личные деньги. Я правильно понимаю, «Газпром» — это государственное предприятие?

Туда же можно отнести и РЖД? Так почему деньги распределяют двум командам, а не всем, если это деньги всех людей, всех городов? Зачем тогда играть Екатеринбургу, другим командам из нижней части турнирной таблицы? Почему им не дадут чуть-чуть денег, которые получает «Зенит»?

Почему именно «Зенит», «Локомотив»? Команды играют за счёт обычных людей, которые должны зарабатывать. Это несправедливо. И здесь нет никакой спортивной идеи, потому что кто-то берёт очень много, может покупать кого хочет, может платить любые суммы. А другие просто выживают за пару копеек», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».