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Фото: на Лионеля Месси напрыгнул болельщик после матча «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов

На аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси напрыгнул болельщик после окончания основного времени матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Напавшего на аргентинца болельщика оттащили сотрудники охраны мюнхенского стадиона, сам Месси ушёл в подтрибунные помещения.

«ПСЖ» в ответном матче проиграл «Баварии» — 0:2. На 61-й минуте этого поединка нападающий немецкой команды Эрик Шупо-Мотинг забил после ошибки полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. В самой концовке встречи вингер хозяев Серж Гнабри установил окончательный счёт матча.

В первой встрече парижане уступили со счётом 0:1. Таким образом, команда из Франции вылетела из турнира, а «Бавария» вышла в четвертьфинал. Месси и его звёздные партнёры не смогли забить ни одного гола в плей-офф Лиги чемпионов.