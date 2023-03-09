Мюллер прокомментировал победу «Баварии» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу команды в ответном матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхенена стадионе «Альянц-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«В такой игре всегда есть моменты, когда нужно пострадать и немного удачи. Во втором тайме мы лучше играли в обороне и заслужили победу», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0. Таким образом, немецкий клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершил участие в турнире.

Отметим, для «Баварии» это 21-й выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является рекордом за всю историю турнира.

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