Галтье ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В двухматчевом противостоянии команда уступила «Баварии» (0:1 – дома и 0:2 – на выезде).

«Моё будущее? Говорить об этом действительно рано. Это зависит от руководства и моего президента. Есть разочарование. Клуб возлагал большие надежды на этот турнир. Я по-прежнему сосредоточен на оставшейся части сезона», — приводит слова Галтье журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Галтье возглавил «ПСЖ» летом 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Ниццу», «Лилль» и «Сент-Этьен».

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