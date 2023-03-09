Только «Арсенал» провёл больше матчей в ЛЧ, не выиграв турнир, чем «ПСЖ»

Сегодня, 9 марта, завершился проходивший в Мюнхене ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной «Баварией» и французским «ПСЖ». Победу со счётом 2:0 одержали хозяева. Первый матч между соперниками в Париже закончился 1:0 в пользу мюнхенцев. Общий счёт по итогам двух встреч 3:0 в пользу «Баварии», которая вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Таким образом, клуб из Франции стал вторым среди команд по количеству игр в турнире, но которые не выигрывали Лигу чемпионов. Теперь у «ПСЖ» 137 игр в международном турнире, на завоевать титул им так и не удалось. Впереди только лондонский «Арсенал». У столичной команды 177 игр в Лиги чемпионов без завоевания титула.
Следующие матчи 1/8 финала соревнования пройдут 14 и 15 марта соответственно. В первой игровой день состоятся матчи «Порту» — «Интер» и «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг», а во второй «Реал» — «Ливерпуль» и «Наполи» — «Айнтрахт».
- 9 марта 2023
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