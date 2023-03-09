Сергей Силкин: «Динамо» может вклиниться в борьбу за чемпионство, шансы есть всегда

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы московского клуба поучаствовать в гонке за первое место в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Все будет зависеть от того, как они будут играть. Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки.

По игре у команды достаточно проблем, это никуда не исчезло. Посмотрим, что будет дальше, ещё играть 12 туров, всё может быть. Всё ещё возможно. Все будут терять очки», — приводит слова Силкина РБ Спорт.

После 18 туров бело-голубые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 32 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков. «Динамо» никогда не выигрывало Премьер-Лигу.