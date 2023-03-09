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Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Реала»

Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Реала»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».

«Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в прессе. Я могу сказать, что полностью сосредоточен на том, что делаю в «Арсенале», и чрезвычайно горжусь и благодарен за то, что делаю в этом футбольном клубе. Вот и всё», — приводит слова Артеты Goal.

Напомним, 40-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Он выступал за каталонский клуб с 1999 по 2002 год. В качестве тренера Артета работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (2016–2019), а в 2019-м возглавил «Арсенал», за который играл с 2011 по 2016 год.

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