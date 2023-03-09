Артета отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Реала»
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского «Реала».
«Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в прессе. Я могу сказать, что полностью сосредоточен на том, что делаю в «Арсенале», и чрезвычайно горжусь и благодарен за то, что делаю в этом футбольном клубе. Вот и всё», — приводит слова Артеты Goal.
Напомним, 40-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Он выступал за каталонский клуб с 1999 по 2002 год. В качестве тренера Артета работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» (2016–2019), а в 2019-м возглавил «Арсенал», за который играл с 2011 по 2016 год.
Мама Жоржиньо расплакалась, увидев футболку сына:
Комментарии
- 9 марта 2023
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:44
-
11:31
-
11:30
-
11:27
-
11:24
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:43
-
10:31
-
10:21
-
10:09
Партнерский контент