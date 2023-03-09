Писарский: мне нравилась и нравится игра Дзюбы. Он ярко ворвался в сезон, как и я

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что ему нравится игра экс-нападающего сборной России Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за московский «Локомотив». Также Писарский заявил, что считает железнодорожников командой топ-уровня.

«Впечатлил ли меня Дзюба хет-триком в первом же матче? Это круто, с чем могу его поздравить. Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе (смеётся). Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде.

Может ли «Локомотив» догнать «Крылья» с таким Дзюбой? Я давно говорил, что «Локомотив» – топ-команда, и она свои очки всё равно наберёт. А на таблицу надо смотреть после всех игр, не сейчас", — приводит слова Писарского Metaratings.