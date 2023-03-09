Писарский: мне нравилась и нравится игра Дзюбы. Он ярко ворвался в сезон, как и я
Поделиться
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский признался, что ему нравится игра экс-нападающего сборной России Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за московский «Локомотив». Также Писарский заявил, что считает железнодорожников командой топ-уровня.
«Впечатлил ли меня Дзюба хет-триком в первом же матче? Это круто, с чем могу его поздравить. Ярко ворвался в сезон, как и я, в принципе (смеётся). Мне нравилась и нравится сейчас его игра. Работает, старается, пытается помочь команде.
Может ли «Локомотив» догнать «Крылья» с таким Дзюбой? Я давно говорил, что «Локомотив» – топ-команда, и она свои очки всё равно наберёт. А на таблицу надо смотреть после всех игр, не сейчас", — приводит слова Писарского Metaratings.
Комментарии
- 9 марта 2023
-
16:50
-
16:47
-
16:46
-
16:32
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:47
-
15:46
-
15:38
-
15:15
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:26
-
14:13
-
13:54
-
13:54
-
13:50
-
13:31
-
13:23
-
12:58
-
12:56
-
12:49
-
12:40
-
12:36
Партнерский контент