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«Шинник» сыграет с «Енисеем» в Домодедово

«Шинник» сыграет с «Енисеем» в Домодедово
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Матч 22-го тура Мелбет Первой лиги между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем», который должен был состояться на домашнем стадионе чёрно-синих, будет проведён на резервном поле. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. Игра была запланирована на 12 марта.

Матч с красноярцами команда Вадима Евсеева проведёт в Домодедово. Встреча начнётся в 19:00 мск на стадионе «Авангард».

7 марта 2023 года комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей первенства по футболу на основании акта инструментальной оценки футбольного поля временно приостановила проведение матчей соревнований на стадионе «Шинник» в связи с несоответствием футбольного поля критерию стандарта РФС «травяное покрытие».

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