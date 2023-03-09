Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент FFF Ле Гре сорвал овации двух человек после своей прощальной речи

Экс-президент FFF Ле Гре сорвал овации двух человек после своей прощальной речи
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре произнёс прощальную речь перед сотрудниками организации и, как сообщает L'Equipe, сорвал овации двух человек из присутствующих 200, среди которых также находился главный тренер сборной Дидье Дешам.

По словам источников издания, Ле Гре еле сдерживал слёзы во время выступления, а также пошутил, что готов пригласить своих бывших коллег выпить в его офис, где он возглавляет парижское отделение ФИФА. Также чиновник обещал оспаривать любые обвинения в сексуальных домогательств, которые ему предъявили в январе 2023 года.

Напомним, Ле Гре подал в отставку в конце февраля. Кроме обвинений в домогательствах он также попал в скандал после негативного высказывания в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана.

Новость по теме
Насри: Неймар — потеря для «ПСЖ». Он подвернул ногу не из-за покера или «Макдональдса»

Учительница в Аргентине успокоила класс, упомянув Месси и Мбаппе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023