Экс-президент FFF Ле Гре сорвал овации двух человек после своей прощальной речи

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре произнёс прощальную речь перед сотрудниками организации и, как сообщает L'Equipe, сорвал овации двух человек из присутствующих 200, среди которых также находился главный тренер сборной Дидье Дешам.

По словам источников издания, Ле Гре еле сдерживал слёзы во время выступления, а также пошутил, что готов пригласить своих бывших коллег выпить в его офис, где он возглавляет парижское отделение ФИФА. Также чиновник обещал оспаривать любые обвинения в сексуальных домогательств, которые ему предъявили в январе 2023 года.

Напомним, Ле Гре подал в отставку в конце февраля. Кроме обвинений в домогательствах он также попал в скандал после негативного высказывания в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана.

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