Румынский арбитр Хацеган: мне очень запомнился Сейду Думбия

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган заявил, что до сих пор помнит стиль игры бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.
«Когда российские клубы выступали в еврокубках, приходилось следить за тем, как играют ведущие клубы. Это помогает потом, когда судишь их матчи в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Помню, когда я должен был судить матч ЦСКА в Лиге чемпионов, специально смотрел несколько его матчей. Там в нападении тогда играл очень хитрый африканский нападающий, он мне очень запомнился. Это был Сейду Думбия.
У него был приём, который он частенько любил применять, когда шёл в борьбу с защитниками. Одной рукой он пытался остановить защитника, всячески мешая и затрудняя ему путь к мячу, когда был к нему вплотную корпусом, а вторую руку вскидывал в сторону и как бы демонстративно показывал: смотри, реф, я же в движении, я бегу, не фолю», — цитирует арбитра «Евро-Футбол.Ру».
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