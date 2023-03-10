Паоло Мальдини оценил перспективы «Милана» в Лиге чемпионов

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, с кем итальянский клуб не желал бы играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«У меня снова были такие же мурашки, как в прежние годы. Мы заслужили это. Конечно, нельзя думать, что мы будем постоянными членами топ-8, но сейчас мы в этой группе и будем бороться дальше. Нужно использовать возможности.
В январе мы утратили уверенность в себе, пропускали много голов, и то, что «Тоттенхэм» нам не забил, важнее всего. Уровень зрелости после успеха в Лондоне вырос.
Мы знаем, с чего начали этот путь, но всё ещё не знаем, где его закончим. Мы молоды. С Пиоли у нас сразу возникло взаимопонимание, у него прекрасно получается общаться с руководством и тренировать.
Выиграть Серию А будет сложно, но мы должны попасть в топ-4. Что касается жеребьёвки Лиги чемпионов, то я бы предпочёл избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет – тот и устроит нас.
Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала», но если один из этих клубов нам попадётся, то мы будем биться», – приводит слова Мальдини La Gazzetta dello Sport.
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
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