Якубко: в РПЛ есть VAR и много камер, но всё равно судьи ошибаются. Не понимаю, почему так
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Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о регулярных ошибках судей в Российской Премьер-Лиге. Он признался, что сам не понимает, почему арбитры в чемпионате России допускают столько оплошностей. По словам Якубко, похожая ситуация была ещё во времена его игры в России, когда судейский корпус возглавлял Роберто Розетти.
«Есть и VAR, и сколько угодно камер, но всё равно судьи ошибаются. Я тоже не понимаю, не знаю ответ на вопрос о том, почему так происходит. Ещё когда я играл в России, руководители РФС пытались что-то делать, был какой-то итальянец и всё равно не мог исправить эту ситуацию. Каждый сам про себя подумает и поймёт, почему всё так получается», — приводит слова Мартина Якубко «РБ Спорт».
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