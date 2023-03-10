Агент: до Абрамовича в Англии не было ни арабских, ни американских инвесторов

Известный израильский агент Яков Гершензон вспомнил, как российский предприниматель Роман Абрамович принимал решение о приобретении английского «Челси».

«Два раза мы обедали вместе — в Москве и Израиле. Когда Абрамович заинтересовался покупкой футбольного клуба, общий знакомый устроил встречу в России. Я привёз Захави. Ткаченко присутствовал. Вечером мы посидели в ресторане, всё обговорили, а на следующий день Пини с Романом улетели в Англию, на какую-то игру. Кажется, в Манчестер. Тогда всё и закрутилось, но дальше уже без меня.

Роман мне показался очень хорошим, простым человеком. И в футболе разбирался. Не как специалист, конечно, но как болельщик. А как олигарх Абрамович чётко понимал, чего хочет и что делать.

Они искали команду. Захави в английском футболе всех знал и предложил Абрамовичу несколько вариантов. Ему понравился «Челси». До него никто из советских, российских олигархов своего клуба не имел. В Англии не было ни арабских, ни американских инвесторов. Абрамович был одним из первых и остался одним из лучших. Всю душу вложил в «Челси», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: