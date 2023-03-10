Сычёв: Кокорин ещё не сказал своего последнего слова в сборной. С форвардами у нас беда

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв заявил, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин ещё может пригодиться национальной команде, потому что на его позиции существуют определённые проблемы.

«Кокорин, мне кажется, своего последнего слова в сборной не сказал. Если он будет продолжать играть на хорошем уровне, то пригодится. С нападающими у нас последнее время беда. Александр преодолел спад, который длился в «Фиорентине». Смотря на то, что он показывает в чемпионате Кипра, могу сказать, что он может принести пользу сборной. Александр, к сожалению, не реализовал свой талант. Все ждали от него большего. По уровню таланта и мастерства он мог провести карьеру намного ярче», — приводит слова Сычёва Sport24.

31-летний Кокорин в последний раз играл за сборную России в 2017 году. После перехода в «Арис» нападающий несколько раз заявлял, что не хочет играть за национальную команду, если она будет принимать участие только в товарищеских матчах.