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Роман Шишкин: в «Химках» очень много нефутбольных вещей. Таким командам не место в РПЛ

Роман Шишкин: в «Химках» очень много нефутбольных вещей. Таким командам не место в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказал мнение о подмосковных «Химках».

«Честно скажу, не слышал о конфликте в «Химках». Трудно комментировать со стороны то, что происходит внутри клуба. Могу сказать одно: драка – это всегда плохо. Если происходит драка, значит, в клубе есть проблемы. Заслуживают ли «Химки» того, чтобы играть в РПЛ? Я и до этого говорил: там очень много нефутбольных вещей, которые отвлекают команду от игры в футбол. От этого все беды, поэтому клуб и находится в зоне вылета. На мой взгляд, таким командам не место в чемпионате», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Ранее сообщалось, что у главного тренера «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

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