Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: руководство «Локо» устроило беспрецедентный развал, но «РЖД» верил Плутнику

Смородская: руководство «Локо» устроило беспрецедентный развал, но «РЖД» верил Плутнику
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала экс-руководство команды во главе с председателем совета директоров Александром Плутником.

«Не было ни дня, чтобы я не давала комментария по поводу того, что их всех нужно гнать, начиная с Плутника и заканчивая Рангником. Развал, который они устроили, беспрецедентный.

«РЖД» — очень большая компания, твёрдая, упёртая, с принципами. Она мне не верила, меня без конца вызывали «на ковёр», то по финансам, то по другим вопросам. Плутнику «РЖД» верил, не смотрел, что он там делает и как. Потом немцев пригласил. Когда я посмотрела трансферы, которые они сделали, — это ужас, тихий кошмар. € 40 млн потратить и не купить ни одного игрока, который был бы достоин того, чтобы на него смотрели», — сказала Смородская в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Дзюба спасёт «Локомотив» от понижения! Кто вылетит из РПЛ по итогам сезона-2022/2023 Дзюба спасёт «Локомотив» от понижения! Кто вылетит из РПЛ по итогам сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023