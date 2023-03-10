Смородская: руководство «Локо» устроило беспрецедентный развал, но «РЖД» верил Плутнику

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала экс-руководство команды во главе с председателем совета директоров Александром Плутником.
«Не было ни дня, чтобы я не давала комментария по поводу того, что их всех нужно гнать, начиная с Плутника и заканчивая Рангником. Развал, который они устроили, беспрецедентный.
«РЖД» — очень большая компания, твёрдая, упёртая, с принципами. Она мне не верила, меня без конца вызывали «на ковёр», то по финансам, то по другим вопросам. Плутнику «РЖД» верил, не смотрел, что он там делает и как. Потом немцев пригласил. Когда я посмотрела трансферы, которые они сделали, — это ужас, тихий кошмар. € 40 млн потратить и не купить ни одного игрока, который был бы достоин того, чтобы на него смотрели», — сказала Смородская в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 10 марта 2023
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