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Сёмин прокомментировал победу Кварацхелии в номинации «лучший игрок месяца в Серии А»

Сёмин прокомментировал победу Кварацхелии в номинации «лучший игрок месяца в Серии А»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, работавший в московском клубе с форвардом «Наполи» Хвичей Кварацхелией, прокомментировал победу грузинского футболиста в номинации «лучший футболист месяца в Серии А» в феврале.

«Конечно, Хвича заслужил звание игрока месяца. Во-первых, есть конкретный результат — количество забитых мячей и результативных передач. Во-вторых, место команды. «Наполи» — безоговорочный лидер. В каждом матче мы видим результативные действия Хвичи, его талантливые и необычные действия. Наверное, поэтому его и признали. Хвича с каждым матчем играет всё лучше и лучше.

Миранчук? У Алексея немного другая команда. На мой взгляд, явно ниже уровнем. Поэтому здесь всё закономерно», — приводит слова Сёмина Sport24.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи». Видеоролик:

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