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Юри Алберто: переход в «Коринтианс» — лучшее событие в моей футбольной карьере

Юри Алберто: переход в «Коринтианс» — лучшее событие в моей футбольной карьере
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Бывший форвард «Зенита» Юри Алберто, который сейчас выступает за «Коринтианс», рассказал, что переход из команды с берегов Невы в бразильский клуб – самое яркое событие в его футбольной карьере.

«Лучшее, что когда либо случалось со мной в жизни – это моя дочь. А в футбольной карьере – переход в «Коринтианс», — приводит слова Алберто Globo.

Напомним, в январе Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе. В обратную сторону отправился защитник Роберт Ренан, подписавший контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с «Зенитом» на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года.

«Зенит» получит 50% от следующей продажи Юри Алберто. Бразилец стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в январе 2022 года. После сезона-2021/2022 Алберто отправился на правах аренды в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Аренда Ивана была досрочно прекращена, Мантуан останется как минимум до лета 2023 года.

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