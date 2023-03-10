В «Волге» подтвердили, что нашли человека, бросившего банан на поле в матче с «Зенитом»

Директор «Волги» Михаил Наволокин сообщил, что правоохранители нашли нарушителя, который бросил банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела. Инцидент произошёл во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.

«Подтверждаю, что человека, бросившего банан на поле, задержали. Сегодня подаём апелляцию. После решения по апелляции будем принимать дальнейшее решение», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 2004 года рождения. На правонарушителя составлен административный протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».