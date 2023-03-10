Дасаев: рад, что попал в рейтинг лучших вратарей мира. Приятно и за Акинфеева

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на попадание в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Также в этот рейтинг вошёл страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Мне радостно и приятно. Но надо всё-таки прочитать всю историю до конца и уже составлять рейтинг. Кто составлял этот рейтинг? Они, скорее всего, не знают многих вратарей.
Туда надо было вписывать многих: Шумахера, Пфаффа, Дзоффа, Льва Ивановича и Помпиду. Что же их-то не включили? Я не знаю, помнят они их или нет. Мне приятно, что в рейтинг попал и Акинфеев. Желаю ему долгих лет жизни и играть долго. В такой же форме находиться и помогать ЦСКА. Что же немцы не включили своего Шумахера? Он чемпион мира. Дзофф — чемпион мира. Помпиду — чемпион мира», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.
- 10 марта 2023
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:43
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:25
-
17:23