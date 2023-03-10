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Дасаев: рад, что попал в рейтинг лучших вратарей мира. Приятно и за Акинфеева

Дасаев: рад, что попал в рейтинг лучших вратарей мира. Приятно и за Акинфеева
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Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев отреагировал на попадание в список лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Также в этот рейтинг вошёл страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Мне радостно и приятно. Но надо всё-таки прочитать всю историю до конца и уже составлять рейтинг. Кто составлял этот рейтинг? Они, скорее всего, не знают многих вратарей.

Туда надо было вписывать многих: Шумахера, Пфаффа, Дзоффа, Льва Ивановича и Помпиду. Что же их-то не включили? Я не знаю, помнят они их или нет. Мне приятно, что в рейтинг попал и Акинфеев. Желаю ему долгих лет жизни и играть долго. В такой же форме находиться и помогать ЦСКА. Что же немцы не включили своего Шумахера? Он чемпион мира. Дзофф — чемпион мира. Помпиду — чемпион мира», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.

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