Якубко: Россия должна обыгрывать и Иран, и Ирак

Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко высказался о предстоящих матчах сборной России со сборными Ирака и Ирана.

«Матчи России с Ираком и Ираном могут быть интересны только с точки зрения того, чтобы посмотреть, кого вызовет Карпин. Ничем другим эти игры мне сто процентов не интересны. Если бы я наткнулся на эти матчи по телевизору, посмотрел бы, но в любом случае у нас все российские каналы заблокировали. Нужно искать трансляцию в интернете, но Ирак и Иран не вызывают интереса. В то же время хорошо, что сборная России вообще играет. Футболисты тут ни в чем не виноваты, им нужна практика. Когда-нибудь все это закончится.

Я тоже думаю, что Россия должна обыгрывать Таджикистан с разгромным счетом. Но по ходу нет. Ситуация меняется. Я был в Узбекистане четыре месяца назад и наша сборная U-20 там проиграла 1:4. Это не тот Узбекистан, которому Россия будет по пять забивать. Но я думаю, что Россия должна обыгрывать и Иран, и Ирак", — приводит слова Якубко «РБ Спорт».