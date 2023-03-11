Акинфеев и Дасаев попали в крутой мировой рейтинг. Но к нему есть вопросы

Вы точно видели заголовки – Дасаев и Акинфеев в списке лучших вратарей мира. Такие вышли в разных медиа, но без упоминания деталей. Что это за рейтинг? Почему в нём только два вратаря из СССР и России? И главное – почему вдруг Буффон стал лучшим в истории, а не условный Яшин?

Погружаемся в факт-чекинг и отвечаем на основные вопросы.

Для начала – что это вообще за рейтинг? Его составила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS). Они известны тем, что собирают такие подборки и вызывают эмоции людей по всему миру. Новый заход – рейтинг лучших вратарей всех времён. Но с важным нюансом – в расчёт берутся выступления с 1987 по 2022 год. То есть время для организации очень ограничено. И в глубокое прошлое они не погружаются.

Джанлуиджи Буффон Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Почему именно такой срок? Здесь тоже всё просто – IFFHS работает с 1987 года. И ведёт разные статистические подсчёты именно с этого периода.

Дальше – как считался рейтинг? Почему на первом месте Буффон (357 баллов), на втором – Касильяс (260), дальше – Нойер (219) и остальные? Дасаев на 37-м месте (57), Акинфеев – на 47-м (47). Здесь тоже всё просто: с 1987-го IFFHS публиковала ежегодные рейтинги лучших вратарей мира. Система оценки – субъективная, но раз она существует столько лет, то почему бы ей не пользоваться. И на своё 35-летие организация решила собрать всё в кучу. Подсчитать лучших. То есть Буффон по их версии пять раз занимал первое место. И много раз попадал в топ-20. Соответственно, набрал 357 баллов. Касильяс и Нойер тоже занимали первую строчку пять раз. Но у них прилично меньше баллов. И здесь всё объяснимо: Буффон попадал в двадцатку лучших 18 раз (то есть 18 лет), тогда как Нойер и Касильяс по 12. Поэтому такой отрыв.

Икер Касильяс и Мануэль Нойер Фото: Mike Egerton/Getty Images

Интересно, что в топ-20 большого рейтинга только четыре вратаря, которые до сих пор играют – Нойер (третье место), Куртуа (восьмое), Льорис (13-е) и Облак (15-е).

ВЕСЬ РЕЙТИНГ

А в топ-10 – девять европейцев. В их компании только Хосе Луис Чилаверт, который много лет назад занял шестое место в голосовании на лучшего вратаря ХХ века.

Соответственно, Яшина, Шумахера и остальных гениев в списке быть просто не могло. Потому что рассчитывался он с 1987 года.

Ринат Дасаев перед матчем со сборной Франции Фото: РИА Новости

Видимо, Ринат Дасаев этого не знал. Поэтому и возмутился, что многих классных голкиперов нет в списке.

«Мне радостно и приятно. Но надо всё-таки прочитать всю историю до конца и уже составлять рейтинг. Кто составлял этот? Они, скорее всего, не знают многих вратарей.

Туда надо было вписывать многих: Шумахера, Пфаффа, Дзоффа, Льва Ивановича и Помпиду. Что же их-то не включили? Я не знаю, помнят они их или нет. Мне приятно, что в рейтинг попал и Акинфеев. Желаю ему долгих лет жизни и играть долго. В такой же форме находиться и помогать ЦСКА. Что же немцы не включили своего Шумахера? Он чемпион мира. Дзофф – чемпион мира. Помпиду – чемпион мира», — сказал Дасаев «Чемпионату».

Но легендарный вратарь чуть ли не каждый месяц попадает в разные рейтинги. Так что его критика простительна.