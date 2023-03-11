«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлёв, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Урал» дома обыграл «Торпедо» со счётом 2:0. В составе хозяев дубль оформил нападающий Эрик Бикфалви.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 22 очков после 18 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.