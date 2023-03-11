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Коке рассказал о цели «Атлетико» на оставшуюся часть сезона

Коке рассказал о цели «Атлетико» на оставшуюся часть сезона
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке заявил, что команда попытается занять второе место в чемпионате Испании.

«Мы амбициозны, поэтому люди могут подумать, что это сумасшествие. Наша первая цель — попасть в Лигу чемпионов, потому что этого требует от нас клуб, и мы выполняем это требование уже много лет. Но нужно ставить перед собой и более высокие цели. Мы знаем, что «Барселону» очень сложно догнать, потому что она далеко впереди нас, но почему бы не попытаться финишировать вторыми? У нас хорошая динамика, мы играем только один матч в неделю, и с футболистами, которые у нас есть, думаю, мы можем бороться за второе место в таблице», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

«Атлетико» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав 45 очков в 24 матчах. У возглавляющей таблицу «Барселоны» 62 очка.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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