Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 11 марта. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» уже, по-моему, четыре матча уже не выигрывает в РПЛ, у команды поменялся тренер. И пока не видно, чтобы новый наставник принёс что-то яркое в игру, как-то её изменил. Они и на сборах показывали не особо выразительный футбол. Да и с «Торпедо», которое идет на последнем месте, сыграли ничейку, не показав такой игры, чтобы завораживала, не было единства. А у «Динамо», повторюсь в очередной раз, игра поменялась после того, как взяли Смолова. Когда молодёжь была впереди, они старались играть высоко, прессинговали на чужой половине, отбирали мяч, создавали моменты. Игра смотрелась. А сейчас, особенно с приходом нового тренера Йокановича, команда стала больше играть от обороны, особо не нагнетая впереди, чтобы не пропустить. Но чтобы добиваться результата, надо больше агрессии. Как «Спартак» — не боится играть, создает моменты, забивает… Красно-белые в этом году смотрятся очень хорошо, приятно за ними наблюдать. А «Динамо» играет какими-то отрезками: то вроде ничего, а потом — бах – и какой-то провал.

Не случится ли его в матче с «Краснодаром»? Не знаю, это будет встреча двух играющих команд, отсиживаться в обороне будут вряд ли. Галицкому же, вы сами знаете, нравится атакующий футбол. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».