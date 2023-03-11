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«Урал» обыграл «Торпедо» в выездном матче РПЛ

«Урал» обыграл «Торпедо» в выездном матче РПЛ
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Торпедо» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). «Урал» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 65-й минуте забил нидерландский атакующий полузащитник гостей Рай Влут. Он подкараулил отскок после ошибки голкипера «Торпедо» Александра Довбни.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков после 18 игр.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
11 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Влут – 65'
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