Мостовой назвал игру между «Краснодаром» и «Динамо» самым непредсказуемым матчем тура

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Динамо». Игра состоится сегодня, 11 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Результат матча «Краснодар» — «Динамо» непредсказуем. «Динамо» немножко разочаровало в прошлом туре, а результат «Краснодара» объясним — в команде приличная перестройка. Там много новичков, новый тренер и тренерский штаб. Конечно, у них идёт притирка. Интересно будет посмотреть, как закончится игра. Для меня это самый непредсказуемый матч тура», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.