«Ахмат» — «Локомотив»: Магкеев был удалён на 20-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 20-й минуте вторую жёлтую карточку получил капитан «Локомотива» Станислав Магкеев и был удалён с поля. Первое предупреждение Магкеев получил на девятой минуте.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл полузащитник гостей Сергей Пиняев.
«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Локомотив» находится на 13-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 45 очков.
- 11 марта 2023
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