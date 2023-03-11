Абаскаль описал матч «Спартак» — «Факел» двумя словами

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (3:2).

«В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство.

Да, у нас были ошибки, мы осознаём, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать. Тем не менее команда с первой по 90-ю минуту билась, и каждый из игроков делал это. Я хочу поблагодарить ребят за их реакцию во втором тайме, потому что играть против соперника, который вдесятером стоит у своих ворот, сложно», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, а «Факел» располагается на 14-й строчке таблицы.