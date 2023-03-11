Зарема Салихова: предложила бы назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на судейство в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел» (3:2).

«Я бы предложила назваться Al Spartak и перейти в арабский чемпионат. Там сейчас русских больше, чем в Москве на стадионах, и ТВ-трансляция без профнепригодных комментаторов.

Посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль», — сказала Салихова в интервью Metaratings.

Главный арбитр матча с «Факелом» Владислав Безбородов отменил гол нападающего «Спартака» Александра Соболева. Несмотря на отменённый мяч, «Спартак» одержал победу и закрепился на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Красно-белые отстают от «Зенита» на пять очков.