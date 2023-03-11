Колосков предположил, что матч Россия — Ирак в Санкт-Петербурге соберёт полстадиона

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением, сколько болельщиков придёт на товарищескую игру между сборными России и Ирака, которая должная состояться 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Полагаю, что игра с Ираком пройдёт в Санкт-Петербурге. Конечно, 80 тысяч зрителей там не наберётся, но тысяч 40 будет, я думаю. Действительно, болельщики соскучились по сборной России, удалось увидеть игру нашей команды в обновлённом составе. Так что предполагаю, что половина стадиона будет присутствовать на матче», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

До матча с Ираком 23 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с командой Ирана, которая состоится в Тегеране.