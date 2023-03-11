Колосков предположил, что матч Россия — Ирак в Санкт-Петербурге соберёт полстадиона
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением, сколько болельщиков придёт на товарищескую игру между сборными России и Ирака, которая должная состояться 26 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Полагаю, что игра с Ираком пройдёт в Санкт-Петербурге. Конечно, 80 тысяч зрителей там не наберётся, но тысяч 40 будет, я думаю. Действительно, болельщики соскучились по сборной России, удалось увидеть игру нашей команды в обновлённом составе. Так что предполагаю, что половина стадиона будет присутствовать на матче», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
До матча с Ираком 23 марта подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с командой Ирана, которая состоится в Тегеране.
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