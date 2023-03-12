Шакира рассказала, зачем выпустила песню про Пике

Известная колумбийская певица Шакира рассказала, для чего выпустила песню про своего бывшего мужа, испанского футболиста Жерара Пике.

«Прелесть этой песни в том, что она стала чем-то вроде гимна для очень многих женщин. У меня был действительно трудный год после моего расставания. Написание этой песни было очень важно для меня, я чувствовала так много близости от женщин, которые прошли через то же, что и я, и должны были пройти через всё то дерьмо, через которое мне пришлось пройти», — приводит слова Шакиры Sportface.it.

12 января певица Шакира выпустила новую песню под названием BZRP Music Sessions #53, посвящённую его бывшему мужу Жерару Пике. Песня по большей части высмеивает бывшего супруга и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.

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