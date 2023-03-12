Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаврилов: Промес может побить рекорд Симоняна по голам за «Спартак»

Гаврилов: Промес может побить рекорд Симоняна по голам за «Спартак»
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов ответил на вопрос, сможет ли нападающий красно-белых Квинси Промес побить рекорд Никиты Симоняна и стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Всё возможно, почему бы и нет? Если будет забивать по три и четыре гола, то да, сможет. Что такое 58 голов-то?» – сказал Гаврилов в интервью Metaratings.

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» Квинси Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак». Никита Симонян забил в футболке красно-белых 160 мячей. Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 годах и выступает с 2021 года по настоящий момент. В 2017 году Квинси помог команде выиграть золото чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» идёт вторым.

Новость по теме
Мама Промеса: надеюсь, Квинси останется в «Спартаке» на много лет, горжусь им
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023