Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владельцы «МЮ» отложили продажу клуба до лета

Владельцы «МЮ» отложили продажу клуба до лета
Аудио-версия:
Комментарии

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», решила отложить продажу клуба до лета.

Как сообщает The Telegraph, несмотря на первоначальное желание завершить сделку о продаже клуба в первом квартале 2023 года или к концу апреля, теперь владельцы клуба готовы подождать до июня, когда откроется летнее трансферное окно. Американцы хотят получить за клуб не менее £ 5 млрд, а текущие предложения шейха Джассима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа не соответствуют этой сумме.

Глейзеры по-прежнему твёрдо настроены продать клуб, но хотят сделать это по приемлемой цене, поэтому не будут спешить.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают третье место. Также команда уже завоевала Кубок английской лиги, который стал первым трофеем за шесть лет.

Новость по теме
Сотрудников «МЮ» заверили, что вопрос о продаже клуба решится до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023