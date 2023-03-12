Владельцы «МЮ» отложили продажу клуба до лета

Семья Глейзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», решила отложить продажу клуба до лета.
Как сообщает The Telegraph, несмотря на первоначальное желание завершить сделку о продаже клуба в первом квартале 2023 года или к концу апреля, теперь владельцы клуба готовы подождать до июня, когда откроется летнее трансферное окно. Американцы хотят получить за клуб не менее £ 5 млрд, а текущие предложения шейха Джассима бин Хамада Аль Тани и сэра Джима Рэтклиффа не соответствуют этой сумме.
Глейзеры по-прежнему твёрдо настроены продать клуб, но хотят сделать это по приемлемой цене, поэтому не будут спешить.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги «красные дьяволы» занимают третье место. Также команда уже завоевала Кубок английской лиги, который стал первым трофеем за шесть лет.
- 12 марта 2023
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