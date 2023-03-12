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ЦСКА — «Крылья Советов» 4:0, результат матча 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

Голы Чалова и Заболотного помогли ЦСКА разгромить «Крылья Советов»
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Сегодня, 12 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра Кирилла Левникова прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась разгромной победой московской команды — 4:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева открыли счёт на 24-й минуте встречи благодаря голу нападающего Антона Заболотного. Через две минуты армейцы укрепили своё преимущество — отличился Иван Обляков. В концовке первого тайма, на 42-й минуте, форвард Фёдор Чалов сделал счёт разгромным. На 75-й минуте защитник Виллиан Роша после исполнения углового удара установил итоговый счёт — 4:0.

Победа позволила армейцам набрать 32 очка и догнать по этому показателю московское «Динамо», которое занимает четвёртое место. Самарский клуб остался на 11-й строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре ЦСКА встретится с «Зенитом», а «Крылья Советов» с «Ахматом». Оба матча пройдут в воскресенье, 19 марта.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 24'   2:0 Обляков – 26'   3:0 Чалов – 42'   4:0 Роша – 75'
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