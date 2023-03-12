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Гогниев: в последние пять минут «Химки» заставили «Зенит» тянуть время

Гогниев: в последние пять минут «Химки» заставили «Зенит» тянуть время
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев после поражения своей команды от «Зенита» (2:3) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги рассказал, как пытался перестроить игру своих подопечных по ходу встречи, а также выразил надежду, что игра его команды позволит отвлечь от недавних скандалов, связанных с клубом.

«Мы рискнули, тактически чуть в атаку побежали, могли дожать. Тренеру тяжело изменить что‑то в процессе, поэтому у нас был план на второй тайм. Мы его воплотили, ещё могли забить. Да, пропустили мяч от «Зенита», но кто здесь не пропускал. Считаю, что мы сегодня по игре не уступали. Самое важное — в добавленные пять минут «Зенит» мяч не отдавал, это о чём‑то говорит. Мы заставили «Зенит» тянуть время.

У нас немного несыгранная команда, оборона постоянно ротируется, есть на то причины. Если хуже этой игры у нас не будет, тогда будет результат.

К команде много приковано внимания нефутбольного. Может быть, эта игра даст больше поводов поговорить о футболе», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

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