Виллиан Роша: Антон Заболотный забил замечательный гол. Вся команда очень за него рада

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги и поздравил форварда команды Антона Заболотного с забитым голом.

«Антон — замечательный игрок. Он очень хорошо и прилежно трудится на тренировках. Сегодня ему предоставился шанс — он им спокойно воспользовался. Антон забил замечательный гол, поэтому вся команда очень рада за него. Все поздравили», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

31-летний Антон Заболотный в 19 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

ЦСКА в 19 матчах чемпионата России набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице пятое место.