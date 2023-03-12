Виллиан Роша: Антон Заболотный забил замечательный гол. Вся команда очень за него рада
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги и поздравил форварда команды Антона Заболотного с забитым голом.
«Антон — замечательный игрок. Он очень хорошо и прилежно трудится на тренировках. Сегодня ему предоставился шанс — он им спокойно воспользовался. Антон забил замечательный гол, поэтому вся команда очень рада за него. Все поздравили», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
31-летний Антон Заболотный в 19 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
ЦСКА в 19 матчах чемпионата России набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице пятое место.
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