«Ростов» — «Пари НН»: Лангович вывел хозяев вперёд на 55-й минуте встречи

Сегодня, 12 марта, проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимает «Пари Нижний Новгород». Команды встречаются на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 55-й минуте у хозяев появилась возможность для взятия ворот. Последовала передача от Даниила Уткина в штрафную. Голкипер «Пари НН» Никита Гойло не сумел выбить мяч, который оказался у Андрея Ланговича, беспрепятственно пробившего в створ ворот, — 1:0.
Подопечные Валерия Карпина занимают третье место турнирной таблицы, имея в активе 34 очка по итогам 18 туров. Их отставание от московского «Спартака» составляет пять очков. У «Пари НН» 19 очков, команда занимает 12-е место российского чемпионата, имея столько же очков, сколько и у «Локомотива», находящегося в зоне стыковых матчей.
- 12 марта 2023
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