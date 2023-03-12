Форвард «Ланса» Луа Опенда оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги 1

Центральный нападающий «Ланса» Луа Опенда установил рекорд чемпионата Франции. Бельгийский форвард стал главным героем матча 27-го тура с «Клермоном» (4:0), ещё до перерыва забив три гола в ворота Мори Дио. Опенда не мог отличиться с середины января, но, оформив второй хет-трик с начала сезона, переписал историю Лиги 1, оформив самый быстрый хет-трик в истории Лиги 1. Об этом сообщает Yahoo Sports. Нападающий управился за четыре минуты и 30 секунд.

Предыдущий рекорд скорострельности был установлен Мэттом Муссилу: в апреле 2005 года он помог «Лиллю» разгромить «Истр» (8:0), забив три гола за четыре минуты и 43 секунды (ещё один мяч центрфорвард провёл во втором тайме, сделав счёт 6:0). Таким образом, Опенда улучшил достижение Муссилу на 13 секунд.

В одной компании с Опенда и Муссилу находятся такие звёзды, как Жереми Менез, Анди Делор, Килиан Мбаппе, Златан Ибрагимович и Виссам Бен-Йеддер, причем Бен-Йеддер остаётся единственным игроком в XXI веке, которому удалось оформить два хет-трика менее чем за четверть часа каждый.

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