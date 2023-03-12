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Червиченко — о матче «Ростова»: за такую ошибку, как у Мелёхина, в раздевалке бутсами бьют

Червиченко — о матче «Ростова»: за такую ошибку, как у Мелёхина, в раздевалке бутсами бьют
Виктор Мелёхин
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Игра ужас, валидол. Так и хочется взять палку и Мелёхину по спине треснуть! Нельзя такие ошибки допускать. За такие ошибки потом в раздевалке бутсами бьют, как это было у одного нашего звёздного игрока в Англии. Команде нужно поймать кураж и фарт, а он берёт и подарок делает.

В принципе, игра была хорошая и живая. Команды показывали открытый, дурной и безбашенный футбол. Но «Ростову» повезло больше. Зачем игрок «Пари НН» на 90-й минуте в своей штрафной треснул Голенкову по лицу? Непонятно. Это такая же загадка, как и пас Мелёхина. Ну а так — всё по делу, всё хорошо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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